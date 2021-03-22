Депутаты, военные и судьи: НАПК начало проверку деклараций еще 89 должностных лиц

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку еще 89 деклараций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Цитата:

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку еще 89 деклараций. Следовательно, в этом году НАПК взяло в проверку уже 177 деклараций должностных лиц", - говорится в сообщении.

Детали

Итак, НАПК начало полную проверку деклараций следующих лиц:

По порядку очередности:

• Зорин Александр Алексеевич, заместитель Министра энергетики Украины

• Дядюра Игорь Григорьевич, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

• Селецкий Артур Николаевич, заместитель Министра образования и науки Украины

• Гарбарук Игорь Николаевич, заместитель Министра образования и науки Украины

• Еленина Жанна Николаевна, судья Верховного Суда

• Ханова Раиса Федоровна, судья Верховного Суда

• Шипулина Татьяна Михайловна, судья Верховного Суда

• Кушнир Игорь Витальевич, судья Верховного Суда

• Стратиенко Людмила Васильевна, судья Верховного Суда

• Бущенко Аркадий Петрович, судья Верховного Суда

• Святская Елена Владимировна, судья Верховного Суда

• Игнатенко Вадим Николаевич, судья Верховного Суда

• Калараш Андрей Андреевич, судья Верховного Суда

• Овсиенко Андрей Анатольевич, глава Высшего совета правосудия

• Забродский Михаил Виталиевич, народный депутат Украины

• Иоффе Юлий Яковлевич, народный депутат Украины

• Кицак Богдан Викторович, народный депутат Украины

• Колыхаев Игорь Викторович, народный депутат Украины (2019-2020)

• Литвинов Александр Николаевич, народный депутат Украины

• Салийчук Александр Вячеславович, народный депутат Украины

• Цыба Татьяна Викторовна, народный депутат Украины

• Швец Сергей Федорович, народный депутат Украины

• Сирский Александр Станиславович, Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

• Воронченко Игорь Александрович, Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины (2016-2020)

• Неижпапа Алексей Леонидович, Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

• Стоцкая Мария Николаевна, заместитель руководителя Государственного управления делами

• Ващенко Константин Александрович, Государственный секретарь Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

• Базанова Татьяна Васильевна, заместитель главы Госводагентства

• Пляцко Андрей Валерьевич, Первый заместитель главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

• Гвозденко Павел Валерьевич, заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Украины (2016-2020)

• Зелди Роберт Дезидерович, заместитель главы Государственной таможенной службы Украины (2019-2020)

• Павловский Андрей Витальевич, заместитель главы Государственной таможенной службы Украины

• Суворов Владислав Владимирович, заместитель главы Государственной таможенной службы Украины

• Ставнийчук Екатерина Михайловна, Первый заместитель главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (2020)

• Загородний Владимир Петрович, Первый заместитель главы Государственной регуляторной службы Украины

• Булатов Дмитрий Сергеевич, заместитель главы Государственного агентства резерва Украины (вне штата)

• Мельчуцкий Олег Григорьевич, Первый заместитель главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям

• Орленко Игорь Николаевич, заместитель главы Государственной фискальной службы Украины

• Бурлай Евгений Владимирович, заместитель руководителя Секретариата Конституционного Суда Украины

• Янчук Антон Владимирович, глава Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (2016-2019)

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• Сологуб Дмитрий Романович, заместитель главы НБУ

• Холод Сергей Владимирович, заместитель главы НБУ (2018-2020)

• Мирошниченко Анатолий Николаевич, Первый заместитель главы Госгеокадастра

• Андрущак Анна Анатольевна, заместитель главы Госпродпотребслужбы

• Глотов Николай Сергеевич, судья Высшего антикоррупционного суда

• Никифоров Андрей Сергеевич, судья Высшего антикоррупционного суда

• Плакса Вера Ивановна, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия

• Осауленко Ольга Андреевна, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия

• Охрименко Руслана Владимировна, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия

• Британчук Оксана Романовна, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия

• Коваленко Людмила Павловна, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия

• Андриевская Валентина Викторовна, инспектор службы инспекторов Высшего совета правосудия

• Ивасюк Игорь Дмитриевич, заместитель главы Винницкой облгосадминистрации

• Гайдай Сергей Владимирович, глава Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации

• Стахевич Татьяна Викторовна, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации

• Бабич Богдан Юрьевич, заместитель главы Полтавской облгосадминистрации

• Кирильчук Леонид Алексеевич, Первый заместитель главы Волынской облгосадминистрации

• Савка Мария Владимировна, Первый заместитель главы Ивано-Франковской облгосадминистрации

• Ивасик Василий Васильевич, заместитель главы Ивано-Франковской облгосадминистрации

• Фербей Евгений Николаевич, заместитель главы Ивано-Франковской облгосадминистрации

• Богданович Андрей Яковлевич, заместитель главы Херсонской облгосадминистрации

• Козырь Сергей Вячеславович, заместитель главы Херсонской облгосадминистрации

• Чабан Вадим Иванович, заместитель главы Херсонской облгосадминистрации

• Москаленко Александр Александрович, заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации

• Ванаш Денис Владимирович, заместитель главы Одесской облгосадминистрации

• Загайный Виталий Анатольевич, Первый заместитель главы Черниговской облгосадминистрации

• Калинин Максим Витальевич, заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации

• Коцюба Олег Анатольевич, Первый заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации

• Цвигун Виталий Борисович, заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации

• Габинет Дмитрий Анатольевич, глава Хмельницкой облгосадминистрации (2019-2020)

• Примуш Роман Борисович, Первый заместитель главы Хмельницкой облгосадминистрации

• Лысюк Алексей Юрьевич, заместитель главы Хмельницкой облгосадминистрации

• Ситницкая Оксана Анатольевна, заместитель главы Хмельницкой облгосадминистрации

• Бессчастный Юрий Михайлович, заместитель главы Черкасской облгосадминистрации

• Ляшов Дмитрий Александрович, Первый заместитель главы Черкасской облгосадминистрации

• Кучер Алексей Владимирович, глава Харьковской облгосадминистрации (2019-2020)

• Тихонченко Руслан Сергеевич, заместитель главы Харьковской облгосадминистрации

• Пастух Тарас Тимофеевич, заместитель главы Харьковской облгосадминистрации

• Антонов Андрей Николаевич, заместитель главы Запорожской облгосадминистрации

• Тишечко Виталий Владимирович, заместитель главы Запорожской облгосадминистрации

• Грицков Евгений Владимирович, заместитель главы Харьковской облгосадминистрации

• Буйный Андрей Александрович, заместитель главы Запорожской облгосадминистрации

По полученным заявлениям о возможном недостоверном декларировании:

• Копыленко Александр Любимович, народный депутат Украины

• Бородуля Валентин Леонидович, генеральный директор коммунального некоммерческого предприятия "Городская клиническая больница №8" Днепровского городского совета

• Бунакова Елена Анатольевна, главный специалист отдела контроля на городском электрическом транспорте и железнодорожном транспорте Управления государственного контроля на наземном транспорте Государственной службы по безопасности на транспорте

• Грынык Степан Игоревич, военнослужащий ВСУ

• Иванчук Елена Николаевна, старший следователь по особо важным делам ГФС Украины

• Шевчук Владимир Владимирович, депутат Оратовского районного совета

• Баранова Анна Васильевна, начальник сектора Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Дополнение

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проведение полных проверок деклараций по новому Порядку проверки. Проверить планируют декларации 88 должностных лиц.



