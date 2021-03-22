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Военные усилили защиту воздушного пространства на северо-западном направлении

Военные усилили защиту воздушного пространства на северо-западном направлении

КИЕВ. 22 марта. УНН. Дивизион Львовского зенитного ракетного полка имени гетмана Ивана Выговского впервые заступил на боевое дежурство в системе ПВО государства в новом секторе ответственности на Волыни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Цитата:

"Сегодня зенитные ракетные войска усиливают свой боевой потенциал, наращивают боевые способности по всей территории государства, в том числе и на северо-западном направлении", - уверяет офицер управления ЗРВ подполковник Денис Изосимов.

Детали

По его словам, это стало возможным благодаря успешно проведенным военным учениям и проведению боевых, исследовательских и испытательных пусков подразделений зенитных ракетных войск на государственном полигоне "Ягорлык".

"Очередные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства, контролируя воздушные цели как в воздушном пространстве страны, так и за ее пределами. Ежедневно к несению боевого дежурства привлекается более 1000 военнослужащих Воздушных Сил", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Луцке заступил на боевое дежурство зенитно-ракетный дивизион полка А4623.

Источник: УНН
Теги: военные, защита, Луцк и Волынь, Воздушные силы ВСУ
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