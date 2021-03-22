Верещук: для вступления в ЕС Украине нужно до 10 лет

КИЕВ. 22 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук назвала сроки вступления Украины в ЕС, передает УНН.

Она указала, что верит в это, привела пример Польши и добавила, что на это Украине нужно до 10 лет.

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"Верю ли я? Верю. Знаю я, как это сделать? Знаю, потому что родилась на самой границе с ЕС и точно знаю, как трансформировалась Польша. И им говорили примерно то же - то, что им еще очень далеко, что они глубоко коррумпированы, но они прогрессировали. И те стартовые позиции, которые были в Польше, далеко не были радужными. И даже когда проводили референдум по вступлению в ЕС, а это обязательная форма опроса, люди до конца не верили, что поляки - в основном старшие люди, проголосуют "за". Но так случилось и они сегодня в ЕС. Поэтому я - оптимист. На это Украине нужно до 10 лет", - сказала Верещук в эфире одного из телеканалов.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина стремится к энергетическому союзу с ЕС.