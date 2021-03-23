Оргкомитет утвердил план мероприятий к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины

КИЕВ. 23 марта. УНН. На заседании оргкомитета совместно с членами правительства, представителями Офиса Президента и народными депутатами во вторник был утвержден план мероприятий к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Продолжаем подготовку к празднованию 30-й годовщины Независимости... Соответствующий план мероприятий был утвержден сегодня на заседании оргкомитета совместно с членами Правительства, представителями Офиса Президента и народными депутатами", - написал Шмыгаль.

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По информации Прмеьер-министра, к годовщине планируется проведение ряда международных мероприятий и запуск важных проектов, которых ожидает вся Украина.

Что было раньше

В октябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому во время празднования Дня Независимости Украины в 2021 году в Киеве пройдет военный парад.

Согласно указу, торжества по случаю 30-й годовщины Независимости Украины пройдут с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства, общественности.

Состоятся также церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.