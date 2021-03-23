Эксперт: украинцы ставят низкую оценку эффективности Минэкономики

КИЕВ. 23 марта. УНН. Все чаще Кабмин обвиняют в неэффективности, а в кулуарах регулярно обсуждают кандидатуры тех министров, которые могут быть заменены более профессиональными представителями отрасли. Политтехнолог Андрей Бодров рассказал УНН, почему украинцы считают неэффективной работу очень важного для страны, но противоречивого по продуктивности Минэкономики, а также почему финансово-промышленные группы в Украине имеют такую власть над министрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политтехнолог прогнозирует изменения среди министров: к лету подтянут адекватные кадры

Так, эксперт считает, что очень тяжело выставить оценку продуктивности Министерству экономики, возглавляемому Игорем Петрашко в связи с отсутствием систематичности в работе.

Цитата

“Если говорить о Минэкономики, понятно, что это такой интегративный регулирующий орган, который, по идее, должен каким-то образом влиять через свои законодательные или подзаконные акты на общее состояние экономики в стране. Но при этом прямо скажем, что это управление нельзя оценить позитивно на текущий момент. Те инициативы, с которыми выходило министерство, не влияли на благосостояние граждан, ведь украинцы, как любой нормальный избиратель, оценивают свое благосостояние не через телевизор, а через холодильник. Поэтому в данном случае, можно говорить, что избиратель, судя по результатам многих социологических опросов, ставит негативную оценку деятельности Министерства экономики”, — рассказал Бодров.

Детали

Политтехнолог также отметил, что в работе большинства министерств наблюдается кадровое лоббирование финансово-промышленными группами на руководящие должности своих людей.

“Роль финансово-промышленных групп в кадровой борьбе существенно повысилась просто потому что когда слабеет государство, когда оно снижает свою роль, то эту нишу заполняет олигархат... Поэтому мы можем говорить, что конечно же на назначения влияет как связи с финансово-промышленными группировками, так и какие-то внутренние договоренности на самых высоких этажах власти”, — считает Бодров.

Дополнение

Напомним, эксперт раскритиковала министра экономики Игоря Петрашко за кадровые назначения. Среди его резонансных кадровых решений — назначение на важный пост с большими коррупционными рисками председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей “своего” человека Владиславы Магалецкой вне конкурса.

Напомним, политолог Владимир Фесенко назвал министра экономики “никаким” и рассказал о недовольстве его кандидатурой и производительностью среди парламентских кругов. Несмотря на это, по словам политолога, за фигурой неэффективного министра экономики стоит Премьер Денис Шмыгаль, которых связывают близкие личные отношения.