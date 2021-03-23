Бесплатно тестировать на COVID-19 надо всех желающих, а не только "симптоматических" - инфекционист
КИЕВ. 23 марта. УНН. Знание инфекционного статуса человека является основой для сдерживания любой эпидемии. Если лицо знает, что инфицированно COVID-19, то это влияет на его поведение и уменьшает заражения других болезнью от него. Поэтому важно дать возможность делать бесплатные тесты не только тем, у кого уже есть симптомы, но и всем желающим путем наращивания количества суточных тестирований. Такое мнение в комментарии УНН высказала врач-инфекционист Лариса Мороз.
Детали
“Если бы мы тестировали людей не только симптоматических, но и всех желающих — резкие вспышки пандемии удалось бы предотвратить. Однако для этого надо, чтобы были большие мощности лабораторий. Уже встает вопрос, что надо немного наращивать количество лабораторий и тестирований. Это надо делать”, — уверена Мороз.
К тому же, по словам инфекционистки, “классикой жанра” сдерживания развития пандемии является тестирование всех желающих и увеличение количества диагностических инструментов, которые эффективно обнаруживают COVID-19.
“Это классика жанра сдерживания развития пандемии. Желательно было бы увеличить количество тестирований. И мы бы больше проявляли. Не надо пугаться, что были бы другие показатели заболеваемости — выше, зато мы бы имели полноценную картину. А еще мы будем знать, сколько людей инфицированных и количество нам нужно вакцинировать, а сколько может немного подождать”, — отметила эксперт.
Добавим, что сейчас Украина не использует возможности осуществлять 1 миллионов тестов в сутки с помощью отечественных ИФА-тестов на антиген коронавируса. Дело в том, что мощности украинских лабораторий как раз хватит для охвата именно такого количества людей ежедневным тестированием за счет простоты необходимого оборудования и наличия подобных диагностических учреждений на уровне почти каждого медицинского учреждения государства. К тому же проведение такого метода тестирования не требует узкоквалифицированного медперсонала и занимает 2 часа 30 минут.
Справка
- Уникальный ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген разработали и запатентовали украинские ученые
- Украинский тест на антиген по меньшей мере в 75 раз чувствительнее лучшего экспресс-теста на антиген компании Abbott (750 пг/мл) и обнаруживает COVID-19 за 7 дней до первых симптомов
- ИФА-тестами DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R можно проверять на COVID-19 до 1 миллиона в день благодаря простоте выполнения
- Есть полноценной альтернативой ПЦР-метода, но значительно проще: не требует специального дорогостоящего оборудования и может проводиться на базе любого медицинского учреждения
- Стоимость одного теста лишь 70 гривен
- В комплекте с раствором для транспортировки биологических образцов, который уничтожает вирус, но сохраняет его антигены. Таким образом биологические образцы больных COVID-19 безопасны для лабораторного персонала.
- Производится с помощью мазка из носоглотки