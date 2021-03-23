Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 -0,0313  EUR: 33,01 0,0570 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
52185

Полицейского, который применил силу к женщине в столичном супермаркете - уволили

Полицейского, который применил силу к женщине в столичном супермаркете - уволили

КИЕВ. 23 марта. УНН. Уволен полицейский, который применил силу к посетительнице столичного супермаркета из-за того, что женщина не надела маску. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

Детали

Работник полиции охраны, который поднял руку на женщину за то, что она не надела маску в супермаркете, был уволен. Его руководителя также сняли с должности, а начальнику столичного управления полиции охраны объявили выговор.

Цитата

“Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны”, — сообщает пресс-служба МВД.

Что было раньше

Известно, что в Киеве работник полиции охраны применил силу к женщине, не надевшей защитную маску в супермаркете. Охранник несколько раз ударил посетительницу по голове, а она в свою очередь толкнула его ногой. Конфликт произошел на улице Берковецкой.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, полиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.