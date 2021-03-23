Семьи привитых медиков заражаются COVID-19 гораздо реже, чем непривитых: исследование

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Великобритании исследовали влияние вакцинации от COVID-19 на передачу болезни и выяснили, что члены семьи привитых медиков значительно реже заражались коронавирусом, чем в семьях непривитых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ресурс с предварительно опубликованными результатами исследования.

Детали

Так, исследователи использовали данные 194 362 членов домохозяйств и 144 525 членов семей, которые являются медработниками. 78,3% медиков получили хотя бы одну дозу Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech, а 25,1% - успели получить даже вторую.

В ходе исследования было выявлено, что члены семьи вакцинированных медицинских работников имели более низкий риск заражения COVID-19 по сравнению с членами семьи не вакцинированных медицинских работников. Так, зафиксировано 30-процентное падение заражений членов домохозяйств с 14-го дня после вакцинации первой дозой. Наблюдалось аналогичное снижение числа госпитализаций.

Госпитализаций среди привитых двумя дозами медиков не было вообще.

Исследователи также предполагают, что реальный процент снижения заражения членов семьи вакцинированных медиков значительно ниже. Ведь исследованные больные члены семьи не всегда могли заразиться именно от медиков.

Дополнительно

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Напомним, что Днепропетровская область - на первом месте по вакцинации медиков.

В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации в Минздраве сообщили, что на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет.

Правительство и Министерство здравоохранения активно работают над тем, чтобы как можно быстрее получить заявленные вакцины от COVID-19 в ближайшее время.

Напомним, в Украине уже зарегистрировали и приняли для экстренного применения три вакцины - британо-шведский препарат, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (производится в Индии под названием Covishield), препарат американской компании Pfizer-BioNTech и китайскую вакцину Sinovac.

Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает в ближайшее время поставки CoronaVac производства Sinovac Biotech.