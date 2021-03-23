Переворот в Мьянме: военный режим назвал первое собственную число жертв протестов

КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере 164 протестующих погибли в результате столкновений с сотрудниками силовых ведомств в Мьянме. Об этом, как сообщает во вторник агентство Reuters, заявил официальный представитель военных Зо Мин Тун, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что “жалеет об их гибели, так как они тоже граждане этой страны”. По его словам, в результате акций протеста также погибли девять сотрудников сил безопасности.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщала о 250 погибших в результате столкновений между протестующими и сотрудниками силовых ведомств с 1 февраля.

Контекст

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на выборах, прошедших в ноябре 2020 года. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на акции протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.