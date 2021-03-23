Локдаун в Киеве: высадку и посадку на поезда в столице ограничивать не будут

КИЕВ. 23 марта. УНН. Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку на поезда в столице, несмотря на то, что столица оказалась в "красной" зоне по распространению коронавируса. Также ограничений не запланировано пока и в Киевской, Одесской и Сумской областях, такоже попавшие в "красную" зону. Об этом сообщили УНН в пресс-службе компании.

Цитата:

"Согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

Детали

Как пояснили в УЗ, такое решение комиссии ТЭБ и ЧС означает, что "перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская".

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон". Сейчас, как отмечается, Укрзализныця вместе с местными ОГА, Мининфраструктуры и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы.

Дополнение

22 марта Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон". Следовательно, транспортные ограничения будут вводиться отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания региона в официальный перечень "красных зон" по решению Минздрава.

Со своей стороны Укрзализныця планирует пускать спецрейсы в такие регионы с целью предотвращения неконтролируемой перевозки пассажиров, которые вынуждены срочно покинуть регион.

Так, в настоящее время в Ивано-Франковской, на территории Черновицкой области, Житомирской области, Закарпатской, Киевской, Львовской, Сумской и Одесской областей введен "красный" уровень эпидопасности. С 00:00 20 марта по 9 апреля в Киеве вводятся эпидемические ограничения "красной" карантинной зоны.