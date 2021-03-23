Акция протеста под Офисом Президента: суд отправил под круглосуточный домашний арест Сорди
КИЕВ. 23 марта. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест одного из участников акции под Офисом Президента (АП) Украины Влада Сордо, которому сообщили о подозрении в “хулиганстве с использованием оружия”, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении к Сорду меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Что было раньше
Одному из участников акции под Офисом Президента (АП) Украины Владу Сорду, задержанному правоохранителями накануне, сообщили о подозрении в “хулиганстве с использованием оружия”.
Также одному из организаторов акции у Офиса Президента Украины сообщили о подозрении.
Дополнение
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП 20 марта.
Контекст
В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику — дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.
Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивается в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не “мирной акцией”.
Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на вчерашней акции протеста мужчина — бьет стекла дверей Офиса Президента.
Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн. грн.