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Соцсети публикуют фото жены НАБУшника Углавы с щенком за 100 тысяч гривен

Соцсети публикуют фото жены НАБУшника Углавы с щенком за 100 тысяч гривен

Гизо Углава

КИЕВ. 23 марта. УНН. В соцсетях популярность приобретает фотография вроде бы жены первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы с щенком за 100 тысяч гривен и аксессуаром для щенка за 250 тысяч гривен, сообщает УНН.

Указывается, что фото с щенком породы мальтипу в сумке Royal Garden опубликовала Тамара Авалиани в Facebook, а впоследствии его удалила.

УНН обратился за комментарием к самому Гизо Углаве. Однако он не подтвердил, но и не опроверг подлинность фото.

Контекст

Ранее СМИ указывали на возможную причастность Гизо Углавы схемам в "Укрзализныце". Информация из журналистского расследования передана Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Источник: УНН
Теги: Украина, НАБУ
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