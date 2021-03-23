Соцсети публикуют фото жены НАБУшника Углавы с щенком за 100 тысяч гривен

КИЕВ. 23 марта. УНН. В соцсетях популярность приобретает фотография вроде бы жены первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы с щенком за 100 тысяч гривен и аксессуаром для щенка за 250 тысяч гривен, сообщает УНН.

Указывается, что фото с щенком породы мальтипу в сумке Royal Garden опубликовала Тамара Авалиани в Facebook, а впоследствии его удалила.

УНН обратился за комментарием к самому Гизо Углаве. Однако он не подтвердил, но и не опроверг подлинность фото.

Контекст

Ранее СМИ указывали на возможную причастность Гизо Углавы схемам в "Укрзализныце". Информация из журналистского расследования передана Специальной антикоррупционной прокуратуре.