Верещук: "слуги народа" готовы предоставить политическую оценку событиям на Банковой

КИЕВ. 23 марта. УНН. Фракция "Слуга народа" готова предоставить политическую оценку массовой акции протеста, которая произошла в субботу, 20 марта, у здания Офиса Главы государства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"КМУ дал свою оценку. Спикер парламента, находясь в командировке за границей, дал свою оценку. Чтобы фракция дала свою оценку - отдельного заседания парламента не требуется. Мы будем собираться на внеочередное, и там этот вопрос может быть поднят. В частности путем постановления. Ибо мы - политический орган и нам следует дать свою оценку", - сказала она.

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в пятницу, 26 марта, добавила Верещук.

"Но поскольку господин Разумков (спикер парламента Дмитрий Разумков - ред.) в командировке, мы пока не можем получить подписных листов. Но это - техническая проблема", - уточнила депутат.

Дополнение

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что "разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов".

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП указали, что размер убытков, причиненных государству в результате действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.