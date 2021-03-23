ГБР задержало должностное Госпродпотребслужбы на вымогательстве взятки

КИЕВ. 23 марта. УНН. Управление ГБР в Николаеве разоблачило чиновника Госпродпотребслужбы в Одесской области на вымогательстве взятки за работу ресторана во время карантина, сообщает УНН.

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“ТУ ГБР в г. Николаеве разоблачило чиновника Госпродпотребслужбы в Одесской области, в полномочия которого входит обеспечение контроля за выполнением карантинных ограничений заведениями питания во время пандемии COVID-19 на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от владельцев заведений общественного питания за непрепятствование их деятельности, несмотря на установленный карантин, выявление нарушений и непривлечение к ответственности”, - говорится в сообщении.

Детали

Сейчас начальника одного из отделов Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области задержали.

Проводятся неотложные следственные действия, добавили в ГБР.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Контекст

Руководителя Госпродпотребслужбы Владиславу Магалецкую критикуют за кадровую политику, которая назначает в региональные службы людей с сомнительной репутацией.

“Назначение на должности в таких ответственных структурах, касающимся окружающей среды, жизни и здоровья людей происходит хаотично и без учета профессиональной подготовки или наличия опыта в той или иной сфере. Руководство Госпродпотребслужбы и других ее структурных подразделений в основном некомпетентно. А назначение таких некомпетентных людей приводит к принятию неэффективных или даже преступных решений, которые вредят окружающей среде”, - комментирует председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Дополнение

Сама Владислава Магалецкая избрана руководителем Госпродпотребслужбы вне конкурса, по рекомендации министра развития экономики Игоря Петрашко.