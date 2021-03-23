Более 300 тысяч украинцев записались на вакцинацию от COVID-19 из-за "Действие" - Минцифры

КИЕВ. 23 марта. УНН. По состоянию на вторник, 23 марта, более 300 тысяч украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через портал “Дия”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины, передает УНН.

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“По состоянию на сегодня 326 336 украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию. В мобильном приложении Дия — 275 356, на портале Дия — 25 947, а через контакт центр Минздрава — 25 033 украинцев”, — информирует Минцифры.

Детали

В ведомстве отметили, что максимально упрощают взаимодействие человека с государством.

Кроме того, министерство обнародовало видеоинструкции, как записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 на портале Дия и в приложении.

Отмечается, что приложение “Дия” необходимо обновить до последней версии, чтобы услуга была доступна.

Справка

1 марта в “Операции” стала доступной услуга записи на вакцинацию от COVID-19.

Для получения услуги необходимо зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на diia.gov.ua.

Также для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID.

Следующий шаг, это в разделе услуги нужно выбрать “Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19”. Затем необходимо указать, чем вы занимаетесь, и выбрать город, в котором будете вакцинироваться.

Во время записи на вакцинацию в приложении, сообщается, что можете выбрать удобную дату, время и пункт прививки.

Так, после подтверждения записи необходимо следить за оповещениями в “Операции”.