На время локдауна в Киеве возобновили работу онлайн детсада и службы эмоциональной поддержки

КИЕВ. 23 марта. УНН. На период введения дополнительных карантинных ограничений в Киеве возобновили работу Виртуальная платформа эмоциональной поддержки КГГА и Детский сад онлайн. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации.

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"Обе платформы, как и раньше, будут работать бесплатно. Все могут получить помощь от сертифицированных психологов и тренеров из эмоционального интеллекта Образовательного Хаба города Киева. А для молодых родителей, которые смогут не водить детей в садики, заработал Детский сад онлайн, в котором есть все необходимые для развития детей занятия: творческие задания, английский язык, математика, физическая зарядка в виде сказки-йоги и многое другое", - отметил Мондриевский.

Детали

Он добавил, что сервисами могут воспользоваться также и жители других регионов Украины. Столичная власть продолжает делать все возможное, чтобы смягчить неудобства в связи с усилением карантина.

Контекст

В Киеве с 20 марта на три недели введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

В частности запрещается:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)

• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.