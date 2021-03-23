Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 -0,0313  EUR: 33,01 0,0570 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
5415

На время локдауна в Киеве возобновили работу онлайн детсада и службы эмоциональной поддержки

На время локдауна в Киеве возобновили работу онлайн детсада и службы эмоциональной поддержки

КИЕВ. 23 марта. УНН. На период введения дополнительных карантинных ограничений в Киеве возобновили работу Виртуальная платформа эмоциональной поддержки КГГА и Детский сад онлайн. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации.

Цитата:

"Обе платформы, как и раньше, будут работать бесплатно. Все могут получить помощь от сертифицированных психологов и тренеров из эмоционального интеллекта Образовательного Хаба города Киева. А для молодых родителей, которые смогут не водить детей в садики, заработал Детский сад онлайн, в котором есть все необходимые для развития детей занятия: творческие задания, английский язык, математика, физическая зарядка в виде сказки-йоги и многое другое", - отметил Мондриевский.

Детали

Он добавил, что сервисами могут воспользоваться также и жители других регионов Украины. Столичная власть продолжает делать все возможное, чтобы смягчить неудобства в связи с усилением карантина.

Контекст

В Киеве с 20 марта на три недели введены строгие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса.

В частности запрещается:

• Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы)

• Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии)

• Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека)

• Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других)

• Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, детский сад, психолог, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.