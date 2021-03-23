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Верещук против идеи однопартийца увольнять врачей за отказ вакцинироваться

Верещук против идеи однопартийца увольнять врачей за отказ вакцинироваться

Ирина Верещук

КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук выступила против увольнения врачей из-за отказа от вакцинации, передает УНН.

Цитата:

"Врачей увольнять не нужно. У нас не хватает рук, не хватает ни сестринского персонала, ни врачебного, и я отношусь с большим уважением к подвигу, который врачи сейчас делают. Они переболели, некоторые - по два раза. Проблема в том, чтобы они имели достаточно информации относительно аргументов за AstraZeneca (CoviShield)", - сказала Верещук в эфире одного из украинских телеканалов.

Контекст

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин предложил уволить 80% врачей за их отказ пройти вакцинацию Covishield.

Источник: УНН
Теги: Украина, вакцина, врачи, увольнение, нардепы, Слуга народа
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