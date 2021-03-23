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Украинский театр приобрел пирожок за 8 гривен через тендер на Prozorro

Украинский театр приобрел пирожок за 8 гривен через тендер на Prozorro

КИЕВ. 23 марта. УНН. Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского Каменского Городского Совета опубликовал тендер на покупки пирожка в сети супермаркетов АТБ стоимостью 8 грн. Тендер размещен в системе Prozorro, передает УНН.

Детали

Так, объявление о проведении тендера появилось 5 февраля. Отмечается, что предметом закупки является пирожок весом 80 грамм.

Торги по данному предложению не проводились, по итогам театр заключил контракт на покупку пирожка за 8 грн.

Стоит отметить, в системе Prozorro уже размещалось немало подобных тендеров от заведения - к примеру, на покупку застежки-молнии (стартовая цена 19 грн) или гелевого шарика (40 грн).

Справка

Электронная система публичных закупок Prozorro это онлайн-платформа, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность поставить это государству.

Источник: УНН
Теги: тендеры, театр, Prozorro, продукты
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