Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,69 -0,0313  EUR: 33,01 0,0570 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10215

Президент подписал закон о присоединении Украины к еще одной международной конвенции

Президент подписал закон о присоединении Украины к еще одной международной конвенции

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из них.

В частности, конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, силе, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам, другим учреждениям - относительно копий текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов; экспертного заключения, которое основывается на мысли адвокатов или специалистов.

Конвенция вступает в силу для Украины на тридцатый день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Справка

Верховная Рада Украины 2 марта приняла в целом проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства.

Документ предусматривает присоединение Украины к Конвенции с заявлением, в котором центральным органом для целей Конвенции предлагается определить Министерство юстиции Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Президент, конвенция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.