Президент подписал закон о присоединении Украины к еще одной международной конвенции

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства". Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

Детали

Так, целью конвенции является установление правил, регулирующих международное сотрудничество между государствами-участниками относительно получения подтверждения и информации по законодательству каждой из них.

В частности, конвенция предусматривает предоставление возможности судебным органам участниц обращаться с запросом о предоставлении информации о тексте, силе, содержании и области применения ее законодательства по конкретным вопросам, другим учреждениям - относительно копий текстов правовых актов с указанием их действия или судебных прецедентов; экспертного заключения, которое основывается на мысли адвокатов или специалистов.

Конвенция вступает в силу для Украины на тридцатый день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Справка

Верховная Рада Украины 2 марта приняла в целом проект закона о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о подтверждении и информации относительно иностранного законодательства.

Документ предусматривает присоединение Украины к Конвенции с заявлением, в котором центральным органом для целей Конвенции предлагается определить Министерство юстиции Украины.