Если бы Украина приняла российскую вакцину, это была бы бесценная политическая победа для РФ - Кулеба

КИЕВ. 23 марта. УНН. Россия могла бы предоставить Украине свою вакцину от COVID-19 Sputnik V даже бесплатно, потому что политическая победа, которую Москва в таком случае получила бы, была бы для нее бесценной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью словацкому интернет-изданию "Tyžden", передает УНН.

Так, министра спросили, пыталась ли Россия продать Украине свою вакцину от COVID-19.

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"Я думаю, когда речь идет об Украине, они бы ее даже бесплатно предоставили. Это мое предположение. Потому политическая победа, которую они в таком случае получили бы, была бы бесценной для них. Представьте, что и сама Россия, которая незаконно оккупировала нашу территорию и начала войну, в результате которой погибло около 14 тыс. человек пришла и "спасает" украинцев вакциной Sputnik? Если бы это произошло, это была бы бесценная политическая победа для России", - сказал Кулеба.

Детали

Глава МИД напомнил, что украинское правительство исключило возможность приобретения российской вакцины Sputnik V.

"Мы не будем платить за мины и пули, которыми Россия стреляет на востоке Украины. Россия превратила вакцину Sputnik в политический инструмент и гибридное оружие. Спутник V не имеет ничего общего ни с какими гуманитарными целями РФ. В России нет достаточно вакцин, чтобы вакцинировать собственное население, но она активно продает вакцины любой стране мира. Возникает вопрос: России иностранные граждане важнее собственных? Просто Спутник V рассматривается как инструмент внешней политики, а не здравоохранения? Ответ на эти вопросы очевиден", - отметил он.

Министр заявил, что не думает ничего плохого о странах, которые приобрели российский препарат. В то же время он предупредил, что каждая страна должна осторожно взвесить, готова ли она платить политическую цену за Спутник V.

"Каждая страна, которая покупает этот препарат, платит дважды. Сначала финансовую, а впоследствии - политическую цену", - добавил дипломаь.

Что было раньше

Стоит отметить, что ранее вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса из-за закупки российской вакцины "Спутник V". Теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игорь Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство.