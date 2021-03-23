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Выше Ибрагимовича: Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

Выше Ибрагимовича: Малиновский попал в символическую сборную тура Серии А

КИЕВ. 23 марта. УНН. Портал "WhoScored" оценил вклад украинского полузащитника "Аталанты" Руслан Малиновского в матче 28 тура с "Вероной" и отнес его в символическую сборную недели Серии A, передает УНН.

Детали

Малиновский получил оценку 8,6 баллов, что выше легендарного нападающего Златана Ибрагимовича (8,3), которому также нашлось место в символической команде.

Больше украинца получили только вратарь "Беневенто" Лоренцо Монтипо (8,8) и Жуниор Мессиас с "Кротоне" (9,0).

Напомним

Хавбек сборной Украины забил гол и отдал голевую передачу в победном поединке с "Вероной" (2:0).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина
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