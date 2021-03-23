Шапито штурмовало Шапитолий: Матиос сравнил события под ОП со штурмом Капитолия

КИЕВ. 23 марта. УНН. События, произошедшие на акции под стенами Офиса Президента 20 марта - это полная калька с того, что происходило в США во время штурма Капитолия. Об этом сказал бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире канала "НАШ", передает УНН.

Цитата

"Мы имеем четкую экстраполяцию того, что происходило в Америке, где левое движение на базе Флойда, которого сакрализировали, пыталось и смогло потушить капитолий. Но к сожалению, у нас не Капитолий, а Шапито. Поэтому это одно Шапито штурмовало второй Шапитолий. Именно поэтому и так, и здесь нет никакой идеи - ни правой, ни левой. Это полная калька с того, что происходило в Америке, но в Америке действует верховенство закона, а не верховенство права, когда кто-то имеет право, и это право выше закона. Мы просто имеем четкий сигнал, когда второе шапито показало первому шапито, что может быть, если западные партнеры применят эту кальку у нас в государстве", - сказал экс-военный прокурор.

Детали

По словам Матиоса, здесь не имеет значения, были или не были военные привлечены к акции на Банковой.

Он отметил также, что человек, освобожденный от военной службы в запас, является гражданским, а заслуги - это смягчающие обстоятельства, если будет действовать закон.

"Но у нас закон не будет действовать, потому что мы смотрим, что никто не выступает очень против мужчины, орденоносца, который побил стекла. Не тяжелое преступление в части нанесения вреда имуществу, обычное в селе или любом районном центре, это может происходить, когда поссорятся соседи. Здесь это вошло в дискурс того, что у нас экстремизм. Где здесь экстремизм? Когда экстремизм - применяются насильственные средства, которые приводят к физическому вреду. У нас есть повреждение имущества, на что и было рассчитано. Шапито, цирк", - добавил Матиос.

Контекст

В Киеве 20 марта у Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".



В МВД Украины опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста человек - бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.