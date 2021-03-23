Зеленский подписал новые санкции против российских силовиков и СМИ

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по персональным специальным экономическим и другим ограничительным санкциям против граждан России и российских компаний, а также трех французских депутатов Европарламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт ОП.

Детали

В соответствии со статьей 5 Закона Украины “О санкциях” Совет национальной безопасности и обороны Украины решил применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) против граждан России сроком на три года.

Под санкции попали:

Горовой Александр — первый заместитель министра внутренних дел России;

Казакова Валентина — начальник Главного управления МВД РФ по вопросам миграции;

Адзинов Кирилл — начальник управления организации праздно-визовой работы Главного управления по вопросам миграции МВД РФ;

Левченко Олег — начальник управления по вопросам миграции Главного управления МВД Российской Федерации по Ростовской области;

Гурьянова Анна — начальник отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Ростовской области в городе Новошахтинск;

Хлыстов Владимир — начальник отдела по вопросам миграции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Неклиновского района Ростовской области;

Агарков Олег — начальник Главного управления МВД России по Ростовской области;

Башкин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Вуколов Всеволод — заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации (ранее — руководитель Федеральной службы Российской Федерации по труду и занятости, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике)

Зубов Игорь — статс-секретарь — заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации, государственный советник Российской Федерации 1 класса;

Карлин Александр — заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Меньщиков Владислав Владимирович — руководитель 1-й Службы (Службы контрразведки) Федеральной службы безопасности Российской Федерации, член правительственной комиссии Российской Федерации по миграционной политике;

Людмила Нарусова — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Рукавишникова Ирина Валерьевна — первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Цепкин Олег — член Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству;

Среди них есть трое граждан Франции:

Лакапель Жан-Лин — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы “Идентичность и демократия”;

Оливье Филипп — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы “Идентичность и демократия”;

Виржини Жорон — депутат Европейского парламента, представитель крайне-правовой политической группы “Идентичность и демократия”.

Также под санкции сроком на три года попали российские компании: интернет-издание “ТАСС”, “Интернет-пресса”, “ТВ-Новости”, международное ИА “Россия сегодня”, “Лента”, “Газета.ру” и другие.

Напомним

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел действие решение Совета национальной безопасности и обороны , которым продлил действие санкций против двух российских банков.

В ЕС одобрили новый пакет санкций против граждан России, Китая и ряда других стран из-за нарушения прав человека.