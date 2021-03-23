Украина с 1 апреля введет временный безвиз для туристов из Китая

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 116/2021 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью", передает УНН.

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Согласно документу, для развития дружественных отношений между Украиной и КНР, активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма с 1 апреля по 30 сентября 2021 года вводится безвизовый въезд в Украину и транзитный проезд через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

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Кабинет министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.