В Конго арестовали бизнес-партнера Лукашенка - СМИ

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Демократической Республике Конго задержали бизнесмена Александра Зингмана, которого называют теневым партнером Александра Лукашенка. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Maverick.

Детали

Вероятного торговца оружием Александра Зингмана арестовали в Лубумбаши после встречи с бывшим президентом Джозефом Кабилой. Полиция допрашивала его по поводу бизнеса в ДРК. Один из источников сообщает, что бизнесмен предлагал продать оружие бывшему президенту.

Зингман является двойным гражданином США и Беларуси, и его арест привел к интенсивной дипломатической деятельности. Он является почетным консулом Зимбабве в Беларуси и, как информируют СМИ, имеет тесные бизнес-связи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенком.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Александр Лукашенко - последний диктатор Европы, и США продолжат требовать освобождения всех политических заключенных.