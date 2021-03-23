Матиос обратился к Генпрокурору через освобождение из-под стражи “торнадовцов”

КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обратился к Генеральному прокурору Ирины Венедиктовой через освобождение из-под стражи бывших бойцов “Торнадо”. Об этом Матиос сказал в эфире канала “НАШ”, передает УНН.

Цитата

“Я обращаюсь сейчас к Генеральному прокурору Венедиктов, обращаюсь к гражданам, я ходил раз на телевидение и говорил: посмотрите, что делал тот, кто днем воевал, а ночью резал детские уши. Это батальон „Торнадо“. Шесть человек эта власть выпустила, четверо еще остались, и они будут выпущены завтра. Так вот, фамилия того, кто это не в государстве — Максим Якубовский, мой бывший заместитель, расформировал группу прокуроров и некому ходить в суд. Эти люди придут к вам в дом”, - заявил Матиос.

Детали

Он отметил, что информацию об освобождении “торнадовцов” выяснял “по старым связям”.

“Оказывается, или Генеральный прокурор, или его управляющий заместитель, яказав что нет ни одного из реформированных прокуроров, который хочет идти слушать это дело в суде, потому что им страшно”, — отметил бывший военный прокурор.

Что было раньше

СМИ сообщили на этой неделе, что Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения на круглосуточный арест бывшим бойцам “Торнадо” Никите Куща и Максиму Глебову. Их подозревали в организации бунта в СИЗО летом 2018 года.

Контекст

17 июня 2015 тогдашний главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в роте “Торнадо” возникла преступная группа, которая в Лисичанске Луганской незаконно удерживала в подвале местных жителей, совершая против них насильственные действия побои, пытки, причинение телесных повреждений и особенно жестокое сексуальное насилие.

18 июня 2015 министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы особого назначения МВД Украины “Торнадо”.

В общем обвинения “торнадовцов” включали, в частности создание преступной организации, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное лишение свободы или похищении человека, пытки, доведение лица до покушения на самоубийство, насильственное удовлетворении половой страсти неестественным способом и тому подобное.

Наибольшие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук — 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Заместителю командира Николаю Цукурова назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы, Ильи Холода — 9,5 лет. Трое других фигурантов дела — Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Кущ получили по 9 лет, а Анатолий Пламадяла — 8 лет за решеткой. Еще четыре приговорили к 5 годам “условно” (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.

Находясь в СИЗО, после вынесения приговора, “торнадовци” устроили бунт , после чего были “расселены” в разные учреждения отбывания наказания.