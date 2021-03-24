Тренер Франции охарактеризовал игру сборной Украины

КИЕВ. 24 марта. УНН. Наставник сборной Франции Дидье Дешам дал комментарий в преддверии старта отбора ЧМ-2022 с Украиной, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Франции.

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Дешам расхвалил подопечных Шевченка, отметив ее комбинационную игру и подключения крайних защитников в атаку.

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“К матчу против Украины готовы все 26 футболистов. Я буду выбирать. Большой выбор — хорошая новость. Мы думаем только об игре против Украины. Это будет не тот соперник, которого мы обыграли 7: 1. Тогда Украина имела очень много зараженных коронавируса. Они хорошая команда, которая любит владеть мячом. Ей нравится играть в комбинационный футбол с подключением к атакующим действиям крайних защитников. На их счету победа над Испанией и они доказали, что способны демонстрировать качественную игру”, - сообщил Дешам.

Отметим, 7 октября в товарищеской игре украинцы проиграли французам (1: 7).

Стоит напомнить

Встречи Франция — Украина состоится 24-го марта в Сен-Дени и начнется в 21:45 по киевскому времени.