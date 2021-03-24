Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,73 0,0424  EUR: 32,93 -0,0743 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
После ДТП в Польше в больницах остается 5 украинцев: что известно об их состоянии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
14775

Локдаун во Львовской области: высадку и посадку на поезда ограничивать не будут

Локдаун во Львовской области: высадку и посадку на поезда ограничивать не будут

КИЕВ. 24 марта. УНН. Несмотря на суровые карантинные ограничения во Львовской области, Укрзализныця не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе до 30 марта включительно. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Детали

В зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели, комиссией будет принято решение о необходимости ограничения железнодорожных перевозок. Укрзализныця вместе готовится к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией, отмечают в компании.

Также добавляют, что строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах и обращаются к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношение масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци.

Напомним

“Укрзализныця” начиная с понедельника 19 октября остановила продажу билетов в Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Дубно, Здолбунов, Дунаевцы, и станций Салават-1 в Хмельницкой и имени Тараса Шевченко в Черкасской области.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, Укрзализныця, поезд, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.