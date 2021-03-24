Pfizer начала испытания пероральных лекарств от COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Компания Pfizer Inc начала раннее испытания в США пероральной противовирусной терапии COVID-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пероральная противовирусная терапия может быть назначена пациентам при первых признаках инфицирования.

В компании Pfizer, заявили, что антивирусный препарат обнаружил мощную активность против SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19 в лабораторных исследованиях.

Компания также изучает антивирусное средство, который вводится внутривенно на раннем этапе исследования у госпитализированных пациентов с COVID-19.

Цитата

“Вместе эти двое (оральные и внутривенные кандидата) имеют потенциал создать сквозную терапевтическую парадигму, которая дополняет вакцинацию в случаях, когда болезнь все еще случается”, — заявил главный медицинский директор Pfizer Микаэль Долстен.

Дополнительно

Кандидат Pfizer стоит за двумя другими пероральными противовирусными методами лечения, которые проходят средние этапы — первый разрабатывается Merck & Co с Ridgeback Bio, а второй от Roche Holding и Atea Pharmaceuticals.

На данный момент ремдесивир от Gilead Sciences является единственным лекарственным средством, утвержденным Администрацией США по пищевым продуктам и медикаментам, для лечения COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Основатели BioNTech: человечество возьмет пандемию COVID-19 под контроль только вакцинацией