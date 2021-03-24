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Один из лучших: результативная игра украинца принесла "Барселоне" крупную победу

Один из лучших: результативная игра украинца принесла "Барселоне" крупную победу

КИЕВ. 24 марта. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой стал одним из лучших баскетболистов матча чемпионата Испании между “Барселоной” и “Эстудиантес”, передает корреспондент УНН.

Детали

Украинец вышел в стартовой пятерке и уже в первой 10-минутке каталонцы с разгромным результатом вырвались вперед — 33:15. В дальнейшем подопечные Шарунаса Ясикявичюс продолжали доминировать в каждой следующей четверти и праздновали уверен выигрыш — 98:68.

Работы Пустового составил 16 очков (5/11 двухочковые, 6/8 штрафные) при 8 подборах, передачи, блок-шоте и 4-х потерях за 26:40 минуты проведенные на паркете.

Примечательно, что Пустовой стал лучшим в матче по подборам и вторым по набранным очкам — всего два проиграл звездном форварду Миротич.

Дополнение

“Сине-гранатовые” выиграли 23-й раз при 3-х поражениях и занимает второе место в испанской АСВ.

Источник: УНН
Теги: футбол, Испания
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