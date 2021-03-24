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На Буковине за сутки зафиксировали 484 случая коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 484 случая коронавируса

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 484 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 168 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 67 002 случаев болезни. За последние сутки 168 человек выздоровели, 48 734 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1271 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1802 образцов и 843 экспресс-тесты.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1565 732 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 30 098 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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