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Польша усилит карантин на период пасхальных праздников

Польша усилит карантин на период пасхальных праздников

КИЕВ. 24 марта. УНН. Правительство Польши планирует ввести новые карантинные ограничения в период католических пасхальных праздников. Об этом сообщает телеканал TVP, пишет УНН.

Детали

Карантинные ограничения будут действовать в течение двух недель: недели перед Пасхой (4 апреля) и недели после праздников.

Глава правительства Матеуш Моравецкий также подчеркнул, что единственным способом вернуть экономику к привычному курса является эффективная борьба с пандемией COVID-19.

По его словам, при подготовке новых коронавирусных ограничений во внимание будут приниматься несколько параметров. Это суточное количество инфицированных, занятость COVID-кроватей, смертность от коронавируса, и занятость коек с аппаратами ИВЛ.

По данным ВОЗ, в Польше зафиксировали 2 089 869 случаев коронавируса, 49 761 человек умерли.

Напомним

Ранее Польша объявила “локдаун” через COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Польша, карантин
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