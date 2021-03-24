Протесты в Мьянме: военные убили 7-летнюю девочку

КИЕВ. 24 марта. УНН. Военные в Мьянме убили 7-летнюю девочку в ее собственном мудинку. Об этом пишет УНН со посиланрням на Reuters.

Детали

В Мандалае семилетняя девочка умерла от пулевых ранений. Это самая молодая на сегодняшний день жертва кровавых мер противостояния переворота 1 февраля.

Солдаты стреляли у ее отца, но пуля попала в девушку, которая сидела на коленях у него. В доме также были убиты двое мужчин.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Он Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет. Европейский союз и Соединенные Штаты ввели санкции против официальных лиц Мьянмы в связи с переворотом в прошлом месяце и последующим жестким подавлением протестов. В общем в стране убито более 250 демонстрантов.