В ЕС ужесточат правила экспорта вакцин от COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Европейский союз с 24 марта ужесточает правила экспорта вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕС, пишет УНН.

Детали

Современный режим экспорта ЕС гарантирует, что поставки в около 90 стран не будут прерваны, а также бцде обеспечена защита таким компаниям, как Pfizer Inc. и Moderna Inc., которые выполнили свои обязательства в Европе.

Новые правила позволят сделать проще заморозку экспорта в те страны, власти которых не выполнили обязательства по поставке вакцины.

К этому Европа заявила о намерении прибегнуть к юридическим действиям против АstraZeneca.

Напомним

Европейский союз изучает возможность разделить с Великобританией поставки вакцины британско-шведской компании AstraZeneca из Нидерландов, чтобы избежать блокировки экспорта препарата в Соединенное Королевство.