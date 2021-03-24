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Такого наводнения не было 100 лет: в Австралии продолжают эвакуировать людей

Такого наводнения не было 100 лет: в Австралии продолжают эвакуировать людей

КИЕВ 24 марта. УНН. Австралийское правительство выдало новый приказ об эвакуации людей из-за наводнения в некоторых частях восточного побережья страны и предупредил, что уровень воды в некоторых районах продолжает расти. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Больше всего от наводнения пострадал штат Новый Южный Уэльс, где дамбы продолжают разливаться, а реки выходить из берегов.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что за последние 24 часа были эвакуированы еще 6000 человек, а также изданы новые приказы об эвакуации жителей западных регионов Сиднея для перемещения в безопасные зоны.

Дома были затоплены, посевы тонут в воде в больших масштабах. Также были спасены многие животные, с помощью водных судов, использовали для перемещения собак, скота и даже ему, подальше от наводнения.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в среду, что вертолеты с большим грузом будут готовы транспортировать еду в супермаркеты, где запасов не хватает.

Цитата

“Что нам все еще нужно помнить, это тот факт, что тысячи и тысячи людей все еще получают предупреждение об эвакуации, что реки продолжать набухать, что водосборники продолжать чувствовать потоки воды, которых не наблюдалось в течение 50 лет, а в некоторых местах 100 лет ”, - сказал Береджиклян журналистам в Сиднее.

Хотя условия облегчены, метеорологическое бюро заявило, что уровень воды в реку будет снижаться в течение нескольких дней.

Напомним

Около 18 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома на восточном побережье Австралии в понедельник из-за наводнений, вызванных обильными ливнями.

Источник: УНН
Теги: Австралия, эвакуация, ливни
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