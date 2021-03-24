Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже более 124 млн человек

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже более 124,1 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 124 143 841 человек, из них выздоровели 70 416 344 человек. Количество умерших возросло до 2 733 634.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (29 920 378), Бразилия (12 130 019), Индия (11 686 796), Россия (4 424 595), Франция (4 373 607), Великобритания (4 321 019), Италия (3 419 616) и Испания (3 234 319).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (543 793), Бразилии (298 676) и Мексике (199 048).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 615 747. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 565 732 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 30 431 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.