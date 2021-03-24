Новости: Экономика
24 марта 2021, 06:42 • Златослава Максымук • 4935
Официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/доллар
КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 24 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.729500 грн за доллар;
32.932900 грн за евро;
0.365370 грн за российский рубль;
38.215400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 марта курс доллара вырос, когда другие валюты - упали.
Источник: УНН
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