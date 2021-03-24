Официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/доллар

КИЕВ. 24 марта. УНН. По состоянию на 24 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,72 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.729500 грн за доллар;

32.932900 грн за евро;

0.365370 грн за российский рубль;

38.215400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 марта курс доллара вырос, когда другие валюты - упали.