Выборы в Израиле: согласно экзит-полам лидирует партия Нетаньяху

КИЕВ. 24 марта. УНН. Партия “Ликуд” действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщила газета The The Jerusalem Post со ссылкой на данные экзит-полов, пишет УНН.

Детали

Согласно экзит-полам, партия Нетаньяху получит более 30 мест в парламенте и он сможет сформировать правительство в седьмой раз за свою тридцатилетнюю политическую карьеру.

Выборы во вторник, 23 марта, были уже четвертыми парламентскими выборами в стране за последние два года.

Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции “Ямина”. В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120 в парламенте.

Напомним

Ранее сообщалось о том, что Израиль несмотря на карантин хочет разрешить въезд для своих граждан для голосования на выборах.