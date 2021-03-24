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Крымчанина Аблямитова, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне", приговорили к 6 годам колонии строгого режима

Крымчанина Аблямитова, которого обвиняли в участии в "украинском нацбатальоне", приговорили к 6 годам колонии строгого режима

КИЕВ. 24 марта. УНН. Суд в оккупированном Россией Крыму вынес приговор Меджиту Аблямитову, которого обвиняли в участии в “украинском нацбатальоне”. Его приговорили к 6 годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Сторона обвинения попросила для Аблямитова 8,5 лет лишения свободы.

20 января в суде допросили пятерых свидетелей по делу. Так, один из них, Айдын Мамутов, ранее судимый за участие в батальоне, сообщил, что не давал указанных в протоколе допроса свидетеля показаний.

Во время оглашения приговора в зале Кировского районного суда разрешили присутствовать брату и сестре Аблямитова.

Что было раньше

19 августа ФСБ России утверждала, что задержала жителя Кировского района Крыма, которого подозревают в участии в “украинском националистической батальоне”. В ФСБ утверждают, что крымчанин в 2016 году выехал на материковую часть Украины и вступил “в батальон имени Номана Челебиджихана, созданный Ленуром Ислямовым”.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым
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