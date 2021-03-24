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Теракт в Пакистане: погибли 4 человека, среди них - ребенок

Теракт в Пакистане: погибли 4 человека, среди них - ребенок

КИЕВ. 24 марта. УНН. В результате взрыва в городе Чаман на юго-западе Пакистана, погибли четыре человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на Синьхуа.

Детали

Отмечают, что транспорт парамилитарного группировки “Пакистанский сбор” пострадал от взрыва в районе Чаман, граничащим с Афганистаном. Взрывное устройство было заложено в запаркованном рядом мотоцикле.

В результате теракта погибли 4 человека, среди которых — ребенок, еще 14 ранены. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Сейчас полиция и члены безопасности служб отгородили территорию и начали поисковую операцию по задержанию злоумышленников.

Напомним

Недавно в результате теракта в Иране было убит один человек и обнаружены трое пострадавших. Также на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA произошел теракт.

Источник: УНН
Теги: убийство, терроризм, дети, Пакистан
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