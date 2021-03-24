Ничего не изменилось: Байден отреагировал на запуск ракет в Корее

КИЕВ. 24 марта. УНН. Президент США Джо Байден отреагировал на запуск ракет КНДР. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Джо Байден заявил во вторник, что шаг Северной Кореи по испытаниям двух ракет малой дальности в течение выходных свидетельствует о том, что мало что изменилось в отношении правительства в Пхеньяне.

“Мы узнали, что ничего особо не изменилось”, — сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях ракет.

Что предшествовало

Северная Корея выпустила несколько ракет малой дальности, демонстрируя непокорность президенту Джо Байдену и его администрации. Американские чиновники отмечают, что запуски ракет не нанесли вреда и рассматриваются скорее как символическую демонстрацию силы, чем для нанесение вреда или поражение каких-либо конкретных целей.