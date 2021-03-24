Кабмин собирается определиться с количеством срочников на весенний призыв

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 24 марта, планирует, в частности, утвердить численность срочников для весеннего призыва, а также рассмотреть вопросы объекта "Укрытие" и подготовки к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Так, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабмина об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в апреле-июне 2021 года, об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2021 гд и об утверждении плана мероприятий по обустройству приоритетных пунктов пропуска на 2021-2023 годы.

Также правительство, как ожидается, рассмотрит проекты постановлений, в частности, об утверждении норм и порядка организации питания в учебных заведениях и детских заведениях оздоровления и отдыха и о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и осуществления мероприятий по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сроках проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2021 году, призывники не будут служить на Донбассе.

Ранее Кабинет министров внес изменения в положение о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятии призывников на военную службу по контракту.