Исследования доказали, что массовое тестирование снизило распространение COVID-19 в Словакии

КИЕВ. 24 марта. УНН. Американская ассоциация развития науки опубликовала результаты исследования массового антигенного тестирования на COVID-19 в Словакии, которые доказали высокую эффективность этого метода для сдерживания распространения коронавируса. Об этом пишет News Medical Life Sciences, сообщает УНН.

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В Словакии, где проходило массовое тестирование на антиген коронавируса с дальнейшей изоляцией обнаруженных больных, этот метод помог снизить распространенность болезни более чем на 50% за неделю — и все это при открытых школах и работающих предприятиях.

“Хотя было невозможно разделить точный вклад мер контроля и массового тестирования, но массовое тестирование, вероятно, имело существенный эффект, как показало моделирование”, — подчеркнули авторы исследования.

По их словам, массовое тестирование может стать ценным инструментом в будущем сдерживании SARS-CoV-2. По сравнению с обязательным закрытием школ и локдаунами, которые имеют беспрецедентный экономический эффект во всем мире во время пандемии COVID-19, кампании массового тестирования на коронавирус являются альтернативным способом выявлять инфекционных лиц без ограничения для тех, кто не заразен.

Исследователи считают, что снижение распространенности инфекции более чем на 50% в течение одной недели является поразительным, особенно в то время, как начальные школы и рабочие места в основном были открыты. Для сравнения, месячный локдаун в Великобритании привел к снижению распространенности COVID-19 всего на 30%.

Дополнение

Добавим, что сейчас Украина не использует возможности осуществлять 1 миллионов тестов в сутки с помощью отечественных ИФА-тестов на антиген коронавируса. Дело в том, что мощности украинских лабораторий как раз хватит для охвата именно такого количества людей ежедневным тестированием за счет простоты необходимого оборудования и наличия подобных диагностических учреждений на уровне почти каждого медицинского учреждения государства. К тому же проведение такого метода тестирования не требует узкоквалифицированного медперсонала и занимает всего 2 часа 30 минут.

Напомним, ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген разработали и запатентовали украинские ученые “Диапроф-Мед”.