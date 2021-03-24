Нейтрализующие антитела к коронавируса могут сохраняться десятилетиями - исследование

КИЕВ. 24 марта. УНН. Ученые из Медицинской школы Duke-NUS, Национального центра инфекционных заболеваний (NCID) и Агентства по науке, технологиям и исследованиям обнаружили, что антитела к коронавирусу ослабевают с разной скоростью и могут сохраняться в течение нескольких десятилетий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на eurekalert.org.

Детали

Команда исследователей наблюдала за 164 пациентами с COVID-19 в Сингапуре в течение шести-девяти месяцев, анализируя их кровь на наличие нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, Т-клеток и сигнальных молекул иммунной системы. Затем они использовали эти данные для создания алгоритма машинного обучения для прогнозирования траекторий нейтрализующих антител людей с течением времени.

"Ключевой вывод этого исследования заключается в том, что продолжительность жизни функциональных нейтрализующих антител против коронавируса может сильно отличаться, и важно контролировать это на индивидуальном уровне. Эта работа может иметь последствия для продолжительности жизни иммунитета после вакцинации, которая будет частью наших дальнейших исследований", - рассказали авторы исследования.

Они обнаружили, что антитела к коронавирусу ослабевают у разных людей с разной скоростью. Таким образом все люди по-разному реагируют на инфекцию и защитные иммунные реакции проявляются также по-разному. Понимание основы этих различий поможет создавать лучшие вакцины, уверены исследователи.

Что было раньше

Украинские ученые разработали инновационный ИФА-тест, способный определять конкретно нейтрализующие антитела к коронавирусу. Именно их производство организмом является целью любой вакцины, а также залогом эффективного преодоления заболевания с помощью природного приобретенного иммунитета во время заболевания COVID-19. Учитывая, что исследования показали, что выработка нейтрализующих антител у каждого человека индивидуальна как после болезни, так и после вакцинации от COVID-19, проконтролировать адекватность иммунной реакции организма можно именно с помощью ИФА-теста украинских ученых.