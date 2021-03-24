СМИ РФ узнали о содержании мирных инициатив по Донбассу всех сторон "Нормандии": что в них

КИЕВ. 24 марта. УНН. Мирные инициативы — проект Франции и Германии, а также его украинская и российская версии, оказались в распоряжении российского издания “Коммерсант”, передает УНН.

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“(Франция и Германия) предложили разделить соглашения на так называемые кластеры. Идея в том,... чтобы согласовать последовательность действий сторон по реализации „Комплекса мер...“ и, когда это произойдет, передать кластеры в ТКГ в виде рекомендаций для разработки там „дорожной карты“. Подразумевается, что она будет финальным мирным планом урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями”, — пишет издание со ссылкой на источник.

Детали

Сообщается, что на сегодня на столе переговоров участников “нормандского формата” три основных документа: украинский проект кластеров от 19 января, обновленный проект Франции и Германии, представленный 8 февраля, и российские поправки к франко-германскому проекту от 16 февраля.

Франко-германский проект кластеров

По данным издания, франко-германский проект самый краткий и общий: 11 кластеров занимают три страницы. В преамбуле подчеркивается: “во избежание разночтений” будущая “дорожная карта... не должна содержать декларативных и расплывчатых положений”. “Действия и меры, противоречащие Минским соглашениям, не будут включены. Сроки действий и реализации всех согласованных мер должны быть реалистичными”.

Отмечается, что кластеры озаглавлены буквами латинского алфавита от А до К. Это таблица, поделенная на две графы: “Безопасность/Гуманитарные” и “Политические/Экономические”.

В посвященном безопасности и гуманитарным вопросам кластере А семь пунктов: полное прекращение огня, разминирование, отвод тяжелого вооружения, разведение сил на новых участках линии соприкосновения, открытие дополнительных пунктов пропуска, освобождение и обмен задержанными, безопасный и надежный доступ специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по всей Украине.

В политико-экономическом кластере В четыре пункта. По данным “Коммерсант”, “Формула Штайнмайера” включается в украинское законодательство. В последнем пункте кластера говорится о проведении Украиной конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента “децентрализацию и принятие следующих законов: об особом статусе ОРДЛО, о местных выборах, об амнистии и об особой экономической зоне”, пишут журналисты.

Кластер С о безопасности содержит всего два пункта: “начало вывода всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников из ОРДЛО” и “начало разоружения всех незаконных группировок в ОРДЛО, за исключением народной милиции”. Столько же пунктов в следующем за ним “политическом” кластере D. На этом этапе в Украине временно вступает в силу конституционная реформа, предполагающая децентрализацию, и временно начинают действовать законы о местных выборах в ОРДЛО и особой экономической зоне там.

Сообщается, что в кластере Е описано завершение вывода иностранных формирований и процесса разоружения, описанных в блоке С, и добавлены положения о том, что безопасность в ОРДЛО должна поддерживаться совместными патрулями украинской полиции и местной народной милиции — при участии и посредничестве СММ ОБСЕ. Там же говорится о расширении за счет ОБСЕ международного присутствия вдоль границы Украины.

“Политический” кластер F: бессрочное вступление в силу закона о местных выборах. После этого, говорится в кластере G, на Донбассе проводятся местные выборы, и в 20:00 в день их проведения вступает в силу закон Украины “О временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО”.

Далее, согласно кластеру Н раздела о безопасности, начинается восстановление Украиной полного контроля над своей границей. После этого, записано в кластере I, временно вступает в силу закон об амнистии. После этого, согласно кластеру J, завершается восстановление Украиной контроля над границей.

“Финальный кластер К гласит, что конституционная реформа, а также законы об особом статусе ОРДЛО, амнистии и особой экономической зоне вступят в силу на постоянной основе при условии, что выборы местной власти на этих территориях „в целом прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ“. В сопроводительном письме к документу Ян Хеккер и Эммануэль Бонн не скрывают — это стержень, на который предстоит нанизать компромиссные предложения. Этим они и объясняют его краткость”, — пишет издание.

Инициативы Украины и РФ

“Украинский и российский проекты, предложенные 19 января и 16 февраля, основаны на франко-германском документе, но более детальные. При этом они отличаются не только числом пунктов в кластерах и последовательностью шагов. Разные подходы даже к механике согласования рекомендаций к предполагаемому мирному плану”, — сообщают журналисты.

По их словам, Киев предлагает всем утвердить его предложение целиком.

Дмитрий Козак в свою очередь настаивает на постатейном и письменном согласовании каждого блока. Он предлагает Украине, Германии и Франции принять либо отвергнуть предложенные Россией формулировки, зачеркнув в соответствующей графе слово “согласиться” или “отклонить”.

Украинский документ носит название “Ключевые кластеры имплементации Минских соглашений”. Российская редакция: “Перечень и последовательность реализации ключевых мер по урегулированию конфликта в ОРДЛО Украины в соответствии с Минскими соглашениями (рекомендации „нормандской четверки“ по разработке в ТКГ „дорожной карты“ по урегулированию конфликта)”.

В кластере А раздела “Безопасность/Гуманитарное”, который касается полного и окончательного прекращения огня, Россия делает акцент на гарантиях режима “тишины”. Дмитрий Козак добавил сюда фразу о необходимости “прозрачного и надежного механизма” верификации (отсутствия) нарушений указанного режима" при помощи совместного центра по контролю и координации. А во втором пункте этого кластера Москва предлагает зафиксировать “устранение верифицированных нарушений линии отвода, допущенных Украиной и/или ОРДЛО”.

С верификации режима прекращения начинается п. 3 “Комплекса мер по выполнению Минских соглашений”. В украинской версии этого кластера говорится только о полном и всеобъемлющем прекращении огня.

Подходы сторон не стыкуются и в политическом разделе кластера В. Так, по данным издания, Киев предлагает дорожную карту, подготовленную на основе рекомендаций сторон “нормандии”, только обсудить в ТКГ, а согласовать ее внутри “нормандской четверки”, после чего провести саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции, чтобы они утвердили финальный мирный план.

Москва настаивает на том, что “согласование и утверждение карты в „нормандском формате“ без участия ОРДЛО будет нарушением прав и полномочий Донбасса, предусмотренных „Минском“ и резолюцией Совбеза ООН”, сообщает “Коммерсант”.

В “политическом” кластере речь о принятии Украиной пакета специальных законов. В украинской редакции он обозначен буквой С и состоит из одного пункта, где перечислены законодательные изменения. Это принятие закона “Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО”, имплементация “формулы Штайнмайера”, одобрение Радой законов “Об особенностях местных выборов”, “Об амнистии”, о создании особой экономической зоны и внесения в конституцию Украины изменений в части децентрализации.

Сообщается, что в украинских кластерах не встречается словосочетание “особый статус”. При этом в российской версии при перечислении специальных законов подчеркивается: они должны обеспечить “функционирование особого статуса на постоянной основе”. Москва также упоминает об отмене либо изменении законов Украины “Об образовании”, “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях” и прочих законов “по согласованному с ОРДЛО перечню”.

Контекст

9 марта председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования конфликта на Донбассе, и он уже “лежит на столе” в Кремле.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак на это возразил и назвал мифом. Однако, представитель оккупированных территорий в ТКГ Сергей Гармаш сообщил, что Козак еще два месяца назад отверг эти предложения на встрече ТКГ, а следовательно, они не могут быть ему неизвестны. По словам Гармаша, украинскую делегацию включая главу, Леонида Кравчука, не информировали о содержании документа.