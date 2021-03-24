У Зеленского объяснили шумиху вокруг увольнения главы РГА "в связи с окончанием срока полномочий Президента"

КИЕВ. 24 марта. УНН. Пользователя соцсети Facebook удивило распоряжение об увольнении чиновницы Кропивницкой РГА "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины". Офис Президента объяснил, почему выбрал именно такую формулировку, передает УНН.

Детали

Так, пользователь по имени Денис Иванеско (Denys Ivanesko) накануне обнародовал пост с сообщением "Лажи бывают у многих. Но это - особо смешная". В посте он разместил скрин из распоряжения Президента Украины об увольнении Аллы Полищук с должности главы Кропивницкой РГА Кировоградской области.

"Уволить Полищук Аллу Ивановну с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины", - говорится в тексте документа.

Такая формулировка вызвала недоумение у Дениса, ведь, если говорить о Президенте Зеленском, срок его полномочий еще не истек.

Объяснение ОП

"По Закону Украины "О местных государственных администрациях", главы местных государственных администраций назначаются на должность Президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины на срок полномочий главы государства. В случае избрания нового Президента Украины главы местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых глав местных госадминистраций", - объясняют в ОП.

У Зеленского отметили, что "знание украинского законодательства и умение пользоваться поисковыми сервисами могут помочь в ответах на множество вопросов".

Что было раньше

Напомним, в декабре на сайте Офиса Президента Украины исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большое строительсто", инициированную Президентом Владимиром Зеленским, главным позитивным событием года.

В декабре 2019 года на сайте Офиса Президента Украины был изменен текст выводов Парижского саммита в "нормандском формате" в части, где речь идет о мерах по имплементации политических положений Минских соглашений.

В октябре того же года в ОП спутали Литву и Латвию.