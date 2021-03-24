Шкарлет задекларировал почти миллион гривен доходов за год

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет за прошлый год заработал 940 385 грн. Соответствующие данные содержатся в представленной должностным лицом электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год, передает УНН.

Детали

Министр образования и науки указал наличие 80 тыс. грн и 50 тыс. долларов наличными, а также 10 тыс. грн, 95 тыс. долларов и 65 тыс. евро наличных средств у собственной матери.

Согласно декларации, на банковских счетах Шкарлета размещено 113 222 грн.

В собственности Шкарлета два автомобиля - Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска.

Также за ним числится квартира площадью 76.9 кв. м в Чернигове. В собственности матери министра есть квартира в Киеве площадью 60,1 кв. м.

Что было раньше

Согласно информации на сайте НАПК, пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель за прошлый год заработала 684 тыс. грн и приобрела автомобиль Suzuki.