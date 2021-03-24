Кабмин принял ряд кадровых решений: кого назначили

КИЕВ. 24 марта. УНН. На заседании в среду Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений", - пишет Мокан.

Детали

По словам нардепа, сегодня чиновники проголосовали за:

- назначение Козловской Натальи Викторовны - заместителем Министра развития общин и территорий Украины.

- согласование назначения Петченко Павла Викторовича - исполняющим обязанности генерального директора государственного предприятия "Региональные электрические сети" (исполняющий обязанности директора ГП "Украинские газораспределительные сети").

- согласование назначения Науменко Эдуарда Анатольевича - заместителем главы Херсонской ОГА.

Что было раньше

На предыдущем заседании, 17 марта, Кабмин принял ряд кадровых решений, в частности, согласовав назначения шести заместителей глав в нескольких облгосадминистрациях, а также уволив ряд чиновников из центральных органов власти, в частности, в связи с ликвидацией нескольких учреждений из сферы градостроительства.

В то же время у министра инфраструктуры Владислава Криклия появился новый заместитель.