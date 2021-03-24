Новости: Политика
24 марта 2021, 14:31 • Саша Картер • 6555
Правительство выделило около 1,4 млрд грн на поддержку безопасности энергоблоков ЧАЭС
КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины выделил около 1,4 млн грн на поддержку безопасности энергоблоков Чернобыльской АЭС, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Кабмин выделил 1 364 876,2 тыс. грн в поддержку безопасного состояния энергоблоков и объекта "Укрытие" и определил мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС.
Дополнение
Счетная палата выявила использование с нарушениями 702 млн грн из потраченных 2,57 млрд грн на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 2018 - 2019 годах.
Источник: УНН
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