Правительство одобрило изменения в реализации государственной региональной политики

КИЕВ. 24 марта. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил законопроект, которым предусматривается изменение правовых, организационных, финансовых и других механизмов реализации государственной региональной политики. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан в своем Telegram-канале, передает УНН.

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“Правительство одобрило законопроект “О внесении изменений в Закон Украины „Об основах государственной региональной политики“, которым предусматривается изменение правовых, организационных, финансовых и других механизмов реализации государственной региональной политики”, — написал Мокан.

По словам нардепа, документом предусматривается определение единой системы документов стратегического планирования регионального развития; введено положение об обязательной разработке сельскими, поселковыми, городскими советами документов стратегического планирования развития территориальных общин; конкретизации механизма и порядка мониторинга и оценки реализации государственной региональной политики и другие новшества.

Проект закона поможет реализовать договоренности, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, имплементации отдельных положений актов законодательства ЕС, Международной организации труда с целью усиления защиты прав работников, отметил Мокан.

Что было раньше

Отметим, в начале месяца Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ “Об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины”.

Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживания эффективного взаимодействия государственных органов. Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики.

Задачами Конгресса также является изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подготовка предложений по повышению эффективности выполнения настоящего Соглашения и внедрение европейских стандартов в сфере местного самоуправления.